Rui Costa diz que é o momento de o governo sentar com presidentes e líderes do Congresso

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou a crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso, que escalou após a derrubada do decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo Costa, o governo deverá reabrir nos próximos dias o diálogo com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e com líderes partidários.

"Essa semana é o momento de voltar a sentar com os líderes e voltar a sentar com os dois presidentes. Eu acho que é plenamente possível repactuar a relação, estabelecer um cronograma de votações no Congresso", afirmou Costa ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 7.