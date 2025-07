Ouro fecha em queda moderada após atenuar perdas com tom mais duro de Trump sobre tarifa

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda moderada nesta terça-feira, 8, reduzindo as perdas vistas durante o pregão diante do anúncio e ameaças mais duras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas, inclusive sobre o cobre. O metal também era pressionado pelo dólar no exterior, que estancava as quedas recentes.

O contrato de ouro com vencimento em agosto fechou em baixa de 0,77% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.316,9 por onça-troy, após mínima intradiária de US$ 3.295,4.