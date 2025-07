Navarro diz que Powell é 'partidário' e liga juros altos a perdas no crescimento do PIB

Em suas críticas ao Fed, Navarro acusou Powell de ser parcial. "Todos são partidários e o presidente do Fed, Powell, também é um", declarou. Para ele, o conceito de um banco central independente é "ótimo", mas difícil de ser executado diante do "partidarismo" de Powell. "Temos um Fed partidário com o Powell. Temos pessoas inteligentes naquele Conselho. Por que eles deixam Powell liderá-los?", questionou.

O conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, voltou a atacar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e exaltou a política econômica do presidente dos EUA, Donald Trump. Em entrevista à Fox Business nesta terça-feira, 8, Navarro afirmou que a política comercial do republicano "está indo muito bem" e que acordos já firmados ou prestes a ser anunciados "cobrem quase 90% do nosso déficit comercial".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Navarro também responsabilizou as atuais taxas de juros por perdas no crescimento econômico. "As taxas atuais de juros nos custam de 0,25% a 0,50% de perdas no crescimento do PIB. Isso é de 500 a 750 mil empregos que deixamos de criar e pelo menos US$ 150 bilhões de acréscimo no déficit fiscal", afirmou. Segundo ele, os dados indicam que os juros deveriam estar "pelo menos 50 pontos-base abaixo do nível atual".

Ao comentar o combate à inflação, Navarro minimizou os riscos. "O que estavam fora de controle eram as expectativas de inflação dos consumidores e dos trabalhadores, e não a inflação em si. E quando elas começam a cair, significa que estamos ganhando essa guerra", disse. "Powell é um advogado, não um economista."

O conselheiro ainda reforçou sua defesa às políticas econômicas de Trump. Segundo Navarro, a "Trumpnomics tem habilidade de fazer a economia americana crescer mais rápido que as políticas de Obama e de Biden e sem causar inflação".