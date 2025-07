Não é razoável que 1% faça 'inferno' na internet adotando o 'nós contra eles', diz Haddad

Haddad também afirmou que o Brasil está entre as 10 piores economias do mundo em relação à desigualdade de renda. "Então não é razoável que 1% da população faça inferno na internet dizendo que colocamos 'nós contra eles'", enfatizou, em entrevista ao portal Metrópoles .

O ministro, assim como em outras ocasiões, afirmou novamente que a "turma da cobertura" não aceita contribuir com o ajuste fiscal. Questionou se é "nós contra eles" ou "eles contra nós", e também perguntou "por que 1% tem tanta influência no País?", sendo que este montante "paga menos do que os 99%" em termos de impostos, segundo o titular da Fazenda.

Haddad afirmou também que o mundo inteiro está discutindo a jornada de trabalho, e que o governo Lula quer melhorar essa questão.