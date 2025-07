Haddad: não podemos fazer de questões ideológicas com Argentina um empecilho para prosperar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter uma boa relação com as autoridades financeiras da Argentina, e que a relação entre as economias brasileira e argentina é maior do que questões domésticas e discursos políticos de ambos os lados.

"Se nos detivermos ao interesse mútuo, sem dar atenção para discursos mais radicalizados, que só afastam as pessoas, vamos fazer parcerias extraordinárias com a Argentina", disse Haddad em entrevista ao portal Metrópoles.