Há grau de incerteza nas falas de Trump, que precisam ser avaliadas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta terça-feira, 8, que existe um grau de incerteza nas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre elevação de tarifas que precisa ser avaliada ao longo do tempo. Ele reforçou que o Brasil está focado em promover um trabalho técnico junto ao governo norte-americano. Nesta segunda, 7, Trump fez uma ameaça de que países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics" vão pagar uma tarifa adicional de 10%.

"Tem um grau de incerteza nas falas, que precisam ser avaliadas com o tempo. Os prazos estão sendo prorrogados, depois tem muitas idas e vindas. Nós temos que aguardar. Tem uma comissão, tem uma equipe do presidente Lula sentada à mesa com o governo americano tratando do nosso acordo bilateral. Então nós estamos focados no trabalho técnico que está sendo feito por eles. Porque se nós formos levar em consideração o que está sendo dito, nós vamos nos perder num discurso que pode não conduzir ao melhor resultado para os dois países", disse Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda.