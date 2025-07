FGV: IPC-S desacelera a 0,13% na 1ª quadrissemana de julho, após alta de 0,16% no fim de junho

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou o ritmo de alta a 0,13% na primeira quadrissemana de julho, após elevação de 0,16% no encerramento de junho. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 8, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 3,81% nos últimos 12 meses e de 2,82% em 2025.

Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem de junho para a primeira quadrissemana de julho: Transportes (-0,15% para -0,27%), Vestuário (0,31% para -0,08%), Comunicação (-0,07% para -0,25%) e Habitação (0,57% para 0,52%).