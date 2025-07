Efraim: vamos votar PLDO antes do envio da PLOA; ideia é concluir ano com orçamento votado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Há um esforço para colocar o cronograma nos eixos. ... A previsão é se votar o relatório preliminar até julho e o relatório definitivo ficar para agosto. O importante é votar a LDO antes do envio da PLOA, que está para 31 de agosto", disse durante audiência da CMO para ouvir a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Segundo Efraim, há um acordo entre líderes do Congresso para não haver sessões de comissões na próxima semana, a última antes do recesso. Os senadores, no entanto, debaterão um calendário ainda nesta semana, na próxima sessão do colegiado.

O PLDO estabelece metas e prioridades do governo para o próximo ano. Em tese, precisa ser aprovado até julho.