Boeing entrega 280 aeronaves no 1º semestre de 2025, alta de 60% ante igual intervalo de 2024

A Boeing entregou 280 aeronaves no primeiro semestre de 2025 a companhias aéreas, empresas de leasing e ao governo dos Estados Unidos. O número representa uma alta de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 175 entregas.

Historicamente, as fabricantes de aeronaves tendiam a concentrar as entregas na segunda metade do ano, principalmente no último trimestre. Contudo, o setor tem feito esforços para distribuir os pedidos ao longo dos meses. Em nota, a Boeing afirma que para atender à alta demanda por suas aeronaves, "segue firme em seu compromisso com a qualidade e a estabilidade na produção, buscando solidificar suas entregas".