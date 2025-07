BC bloqueia R$ 270 mi de fintech que foi comprada por ex-cozinheiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fundada há cinco anos, a Soffy foi comprada há dois meses pelo ex-cozinheiro Stevan Paz Bastos. Formado em gastronomia no Senac, é um chef que não tinha até agora grande visibilidade para o seu nome na mídia.

Apesar da formação acadêmica em contabilidade, pela Uniderp, de acordo com informações do seu perfil no LinkedIn (com zero seguidores), Bastos tem apenas experiência profissional como cozinheiro, além de se apresentar como diretor da distribuidora de alimentos Peixe Boi. Entre 2015 e 2019, trabalhou como chef ou prestou consultoria para restaurantes de Campo Grande e São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, além de prestar uma consultoria de um mês a um restaurante do Paraguai, em 2018.

O capital social da Soffy era de R$ 1 milhão, mas o preço da aquisição feita por Bastos há dois meses não é público.

A companhia não revela quem é o terceiro que ela diz ter usado o serviço para armazenar os R$ 270 milhões, mas afirma que este é quem tem responsabilidade integral pelo cadastro e pela validação de documentação de titulares de contas. A Soffy diz, também, ter bloqueado imediatamente a referida conta e notificado o cliente. Além disso, indica que está colaborando com o BC, a Polícia Federal e a Polícia Civil.