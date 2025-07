Podemos ser protagonistas de SAF junto com a Índia, diz presidente da CNI

"Há muita similaridade entre os dois países do ponto de vista cultural, geográfico e de riquezas naturais. Quem vai sair na frente é quem buscar complementaridade e não agir sozinho", disse durante o Fórum Econômico Brasil-Índia, evento que reúne o setor privado e público dos dois países no Rio de Janeiro para discutir oportunidades de cooperação e negócios bilaterais.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, destacou nesta segunda-feira (7) que o Brasil e a Índia têm um longo caminho de parceria a ser explorado, formado por desafios e possibilidades, mas que pode resultar em protagonismo para ambos os países. "Podemos complementar as negociações para sermos os protagonistas de SAF (sigla em inglês para combustível sustentável de aviação) para o mundo junto com a Índia. A Índia tem conhecimento de Tecnologia da Informação (TI) e nós temos energia renovável de sobra para data centers", exemplificou.

A visão foi endossada por Ana Paula Repezza, diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Segundo a entidade, dentre 52 setores que contam com o apoio da ApexBrasil, apenas nove têm como destino a Índia.

"Nesse contexto de medidas tarifárias, precisamos intensificar as relações entre os dois países, que ainda têm negociações tímidas. O mesmo em relação a investimentos, que são aquém das possibilidades. Essa é a chance de iniciar uma série de discussões."

O encontro é realizado por ocasião da visita de Estado do Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, ao país para o Brics e é promovido pela ApexBrasil, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Câmara de Comércio Índia-Brasil (CCIB) e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI).