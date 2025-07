Riscos e efeitos colaterais da IA exigem governança multilateral, diz Lula em encontro do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção neste sábado, 5, para a necessidade de uma "governança multilateral" para tratar do uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). Durante discurso no Fórum Empresarial do Brics, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Rio de Janeiro, Lula pontuou que a revolução tecnológica permeia todos os setores da economia e que, na falta dessas diretrizes comuns, o modelo de negócio das grandes empresas do setor irá se sobressair.

"A Inteligência Artificial traz possibilidades que há poucos anos sequer imaginávamos. Na ausência de diretrizes claras coletivamente acordadas, modelos gerados apenas com base na experiência de grandes empresas de tecnologia vão se impor. Os riscos e os efeitos colaterais da Inteligência Artificial demandam uma governança multilateral", afirmou.