Parceria do bloco continua evoluindo, aproveitando oportunidades, diz Galípolo sobre Brics

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou neste sábado, 5, que a parceria entre os países do Brics permanece evoluindo, em meio ao compromisso de aprofundar a cooperação em áreas estratégicas para a economia dos países-membros.

"Ao nos reunirmos nessa cidade vibrante e culturalmente rica, somos lembrados da força que vem da diversidade. A parceria do BRICS continua evoluindo, enfrentando novos desafios e aproveitando oportunidades com uma visão clara e pragmática. Essa reunião reflete nosso compromisso contínuo de aprofundar a cooperação em áreas que são fundamentais para a estabilidade e resiliência das nossas economias", discursou o presidente do BC, na abertura da reunião dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS, no Rio de Janeiro.