Ministério registra 222 mortes de cavalos com suspeita de ração contaminada

A primeira denúncia ocorreu no dia 26 de maio. Desde então, o ministério afirma que realizou duas fiscalizações na empresa, que fabrica rações para equinos e ruminantes.

"Durante as inspeções foram constatadas irregularidades que motivaram a suspensão cautelar da atividade de fabricação de todas as rações da empresa", afirmou a pasta. O ministério suspendeu a comercialização de todos os produtos elaborados pela Nutratta, à medida que mais informações sobre as mortes eram obtidas com as investigações.

Há ainda outras 195 notificações de casos suspeitos sendo investigadas, incluindo 40 no sudoeste da Bahia, 70 em Goiânia, 34 em Jarinu (SP), 10 em Santo Antônio do Pinhal (SP), 18 em Uberlândia (MG), 8 em Guaranésia (MG), 8 em Jequeri (MG) e 7 em Mariana (MG).

De acordo com o governo, a apuração dos casos é difícil pela falta de comunicação formal via Ouvidoria, que é o canal oficial para registro das denúncias. Outro fator é a natureza dos sintomas apresentados pelos animais, que podem surgir tardiamente, após a interrupção do uso da ração. Por isso, não há um número preciso do total de mortes. A contaminação é marcada por insuficiência hepática seguida de piora repentina.