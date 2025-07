Lula aceita convite para ASEAN em outubro e afirma que países do Brics vão continuar crescendo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 5, durante o Fórum Empresarial do Brics, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Rio de Janeiro, que aceitou o convite do primeiro-ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim, para viajar ao país no mês de outubro e participar de encontro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Durante o discurso, o presidente saudou como "extraordinária" a criação de um grupo de mulheres empresárias dentro do Brics. Lula afirmou que as mulheres representam apenas 16% do mundo empresarial, o que segundo ele é muito pouco, e por isso é preciso incentivar a participação feminina nos negócios.

Países do Brics vão continuar crescendo

O presidente Lula também afirmou que os países membros do Brics devem continuar crescendo mais que o restante do mundo neste ano. Durante discurso no Fórum Empresarial do Brics, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Rio de Janeiro, ele lembrou que as nações do bloco tiveram crescimento médio de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, ante uma média global de 3,3%.

Segundo Lula, os 11 membros plenos dos Brics já são responsáveis por 40% do PIB global e o bloco econômico se consolidou como um "polo aglutinador" de economias com dinâmicas próprias. "Aproximar nossos setores produtivos é um pilar fundamental dos Brics", reforçou o presidente brasileiro.