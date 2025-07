Haddad: Brasil tem compromisso com estabilidade e previsibilidade em tempos incertos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o compromisso do Brasil com a "previsibilidade em tempos de incerteza global" em um discurso feito neste sábado, 4, na abertura da reunião ministerial de finanças do Brics. O encontro acontece no Rio e é coordenado pelo chefe da Fazenda e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

"Em parceria com o Brics, almejamos consolidar-nos como um porto seguro em um mundo cada vez mais instável", diz o discurso de Haddad, que foi enviado à imprensa pela assessoria do Ministério da Fazenda, já que o encontro acontece a portas fechadas. Ele ainda disse que as marcas da presidência brasileira do bloco são "serenidade e ambição."