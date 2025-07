Transfeera confirma que teve serviço de Pix suspenso pelo BC

O BC decidiu suspender cautelarmente do sistema Pix três instituições suspeitas de terem recebido recursos desviados no incidente de segurança que atingiu a C&M Software. Além da Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay foram bloqueadas do sistema.

A instituição de pagamento (IP) Transfeera confirmou que está com a funcionalidade Pix temporariamente desconectada e indisponível após medida do Banco Central (BC). Os outros serviços da empresa seguem funcionando, de acordo com nota da IP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Transfeera é uma a sociedade de capital fechado autorizada a funcionar pelo BC. "Nossa instituição, tampouco nossos clientes, foram afetados pelo incidente noticiado no início da semana e estamos colaborando com as autoridades para liberação da funcionalidade de pagamento instantâneo", aponta a companhia em nota.

O regulamento do Pix permite que o BC suspenda cautelarmente, e a qualquer momento, participantes do sistema cuja conduta coloque em risco o funcionamento do arranjo. A suspensão cautelar tem eficácia máxima de 60 dias. Investigações sobre o papel dessas instituições no caso, que desviou ao menos R$ 800 milhões, já estão em andamento na autarquia.