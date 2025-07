Presidente da Petrobras diz acreditar muito na sinergia entre Reduc, Boaventura e Braskem

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou nesta sexta-feira, 4, que acredita muito na integração com a Braskem e nas sinergias entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj).

"É um megaprojeto que vai trazer trabalho e renda pra região do Rio de Janeiro. A partir da Reduc vamos ter duas termoelétricas e a Braskem produzindo plástico numa espiral de ascendente. Vamos colocar a Braskem no lugar que ela merece como a sexta maior petroquímica do mundo", declarou, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma comitiva de ministros que inclui o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em cerimônia na Reduc que marca o anúncio de investimentos da Petrobras no setor de refino e petroquímica no Rio de Janeiro.