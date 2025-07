Lula a Banco dos Brics: é possível criar um novo modelo de financiamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira, 4, a criação de um novo modelo de fomento internacional que não exija condicionalidade uma vez que a austeridade "não deu certo" e levou países a ficarem mais pobres.

Lula discursou durante a cerimônia de abertura do 10º Encontro Anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), também conhecido como o Banco dos Brics.