Índice de preços de alimentos da FAO sobe 0,5% em junho ante maio

O índice, que monitora as variações mensais nos preços internacionais de um conjunto de commodities alimentares comercializadas globalmente, estava 5,8% mais alto em comparação a igual período do ano anterior, mas ainda abaixo do pico registrado em março de 2022.

O índice de preços de cereais caiu 1,5% em junho ante maio, pressionado pela queda acentuada nos preços do milho, reflexo de uma oferta abundante na Argentina e no Brasil. Enquanto os preços do sorgo e da cevada também recuaram, o trigo viu um aumento de preço devido a preocupações climáticas em certas regiões da União Europeia, Rússia e Estados Unidos. O arroz apresentou uma ligeira queda de preço, com as variedades Indica sendo as mais afetadas pela demanda reduzida.

Em contraste, o Índice de Preços de Óleos Vegetais subiu 2,3%, impulsionado principalmente pelos ganhos em óleos de palma, soja e canola. Especialmente os preços do óleo de palma subiram quase 5% por causa de uma forte demanda global, e o óleo de soja foi influenciado por expectativas de maior demanda por biocombustíveis no Brasil e nos EUA, além do aumento nos preços da soja na América do Sul.

Também em alta, o Índice de Preços da Carne subiu 2,1%, alcançando um novo recorde histórico, com aumentos nos preços de carnes bovina, suína e ovina, enquanto a carne de aves continuou sua trajetória de queda.

Os preços dos laticínios subiram 0,5%, com destaque para a manteiga, que atingiu um recorde histórico devido à oferta limitada na Oceania e na UE, juntamente com uma forte demanda asiática. Os preços do queijo também aumentaram, marcando o terceiro mês consecutivo de alta.