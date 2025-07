IBGE revela que 17 das 24 atividades têm quedas de preços no IPP de maio

A queda de 1,29% nos preços dos produtos industriais na porta de fábrica em maio foi decorrente de reduções em 17 das 24 atividades pesquisadas, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 4.

Em maio, a queda nos preços de alimentos deu a maior contribuição para a deflação do mês, sendo responsável por 0,34 ponto porcentual do total da queda de 1,29% do índice.