Dólar volta a ceder sem prolongar efeito payroll com foco em deadline de tarifas

O dólar voltou a se depreciar ante moedas fortes como o iene e o euro, o que levou o índice DXY a ceder novamente nesta sexta-feira. A moeda americana seguia pressionada pela cautela com a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à medida em que o prazo de 90 dias da suspensão das tarifas mais elevadas se aproxima sem que acordos com países e blocos importantes tenham sido celebrados até o momento. A sessão conta com liquidez reduzida devido ao feriado americano.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, cedia 0,19%, a a 96,997 pontos, por volta das 16h50 (horário de Brasília). No mesmo horário, o dólar recuava a 144,52 ienes, o euro se apreciava a US$ 1,1777 e a libra operava em leve queda, a US$ 1,3653.