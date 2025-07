Devemos levar a sério reversão de tributos; houve redução para super-ricos no mundo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta sexta-feira, 4, que o mundo deveria revisitar as alíquotas tributárias e enfatizar a importância de se ampliar a cobrança dos super-ricos, durante plenária realizada em evento de 10 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês, conhecido como Banco dos Brics).

Mais cedo, a Broadcast registrou que este deve ser o tema de uma declaração da trilha financeira do Brics, que começa nesta sexta, no Rio, com a reunião preparatória para a ministerial, marcada para sábado (5). O assunto também foi destaque da presidência rotativa brasileira do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), no ano passado.