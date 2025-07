Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, pressionado por cautela com postura tarifária de Trump

O bitcoin operou em baixa nesta sexta-feira, 4, pressionado por uma cautela generalizada nos mercados diante das perspectivas para a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os mais recentes desdobramentos no tema sugerem um cenário com encargos mais elevados, o que tem potencial inflacionário ao redor do mundo, ainda que as discussões devam seguir ao longo da próxima semana. O dia contou com liquidez e noticiário limitados em virtude do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 2,01%, a US$ 107.459,13, e o ethereum recuava 3,93%, a US$ 2.484,32 de acordo com cotações da Binance.