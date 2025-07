Balança comercial: superávit em junho é de US$ 5,889 bilhões

Na última semana de junho, o superávit foi de US$ 597 milhões, com vendas de US$ 1,482 bilhão e compras de US$ 884 milhões.

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 5,889 bilhões em junho de 2025. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta sexta-feira, 4, o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,147 bilhões e importações de US$ 23,257 bilhões.

No ano, o saldo positivo é de US$ 30,092 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a junho de 2025 (US$ 165,87 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 166,96 bilhões) houve queda de 0,7%. Em relação às importações, houve crescimento de 8,3% entre o valor do primeiro semestre de 2025 (US$ 135,78 bilhões) na comparação com o do primeiro semestre de 2024 (US$ 125,4 bilhões).

O resultado do último mês veio abaixo da mediana das estimativas apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,20 bilhões em junho. As projeções variavam de US$ 5,547 bilhões a US$ 7,20 bilhões.

Em junho, as exportações registraram alta de 1,4% na comparação com o mesmo período em 2024. O saldo da Indústria de Transformação aumentou 10,9%, ou US$ 1,55 bilhão; o da Agropecuária caiu 10,0%, o equivalente a R$ 768 milhões; e o da Indústria Extrativa teve baixa de 6,2%, ou R$ 414 milhões.

As importações cresceram 3,8% em junho ante o mesmo mês do ano passado, com alta de 5,5% na Indústria de Transformação (US$ 1,123 bilhão); queda de 2,8% na Agropecuária (US$ 13,053 milhões); e baixa de 20,9% na Indústria Extrativa (US$ 250 milhões).