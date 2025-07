Aluguel residencial sobe 1,02% em junho, após queda de 0,56% em maio, afirma FGV

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A variação dos aluguéis tem mostrado sensibilidade ao nível restritivo das taxas de juros, com desaceleração nas variações acumuladas em 12 meses. Em junho do ano passado, o IVAR registrava alta interanual de 10,66%, bem acima dos 5,54% observados atualmente. Naquele período, a taxa Selic estava em torno de 10,50%, abaixo dos atuais 15%", comenta Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

De acordo com o especialista, os indicadores de vendas de imóveis e de concessão de crédito imobiliário - especialmente aqueles com taxas de mercado - reforçam a hipótese de que, mesmo com a Selic elevada, a demanda por compra de imóveis tem se mostrado mais robusta do que a demanda por locação.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de uma queda de 6,02% em maio para alta 3,28% em junho, indicando forte reversão no movimento dos preços. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 3,01% para retração de 3,23%. Também houve desaceleração em Porto Alegre (de 3,81% para 0,96%) e em Belo Horizonte (de 4,83% para -1,34%)