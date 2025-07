Vendas de veículos recuam 0,6% em junho ante junho de 2024, afirma Fenabrave

O mercado de veículos deu sinal de acomodação em junho, na esteira do crédito mais caro em meio à alta dos juros. No total, 212,9 mil veículos zero quilômetro foram vendidos no mês passado, 0,6% a menos do que no mesmo período de 2024. Frente a maio, a queda foi de 5,7%.

O balanço, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foi divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis. O setor teve no primeiro semestre um crescimento de 4,8% nas vendas de veículos, confirmando a desaceleração que era aguardada após a alta de 14% do ano passado.