Taxas de juros renovam máximas com dólar após payroll mais forte

Os juros futuros renovaram máximas a partir do miolo da curva, em sintonia com o dólar, após o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, vir melhor do que o esperado. A criação de emprego em maio foi de 146 mil vagas, de previsão de 110 mil. Os números de maio e abril foram revisados para cima. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, abaixo da previsão de 4,3%. Mas o salário médio por hora.

Números mais fortes do mercado de trabalho devem enfraquecer a apostas para cortes de juros nos EUA. Além disso, o déficit comercial americano foi menos acentuado do que se previa. Os rendimentos dos Treasuries também aceleram.