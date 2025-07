Sinal de economia forte nos EUA empolga Ibovespa, que atinge recorde dos 141 mil pontos

O avanço ocorre em meio a ganhos nas bolsas americanas, diante da visão de que a maior economia do planeta continua pujante, após a divulgação do payroll de junho. "A economia está forte, então as ações sobem. Isso é bom para as empresas, para o mercado de trabalho do país, para a geração de vagas", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

A economia dos Estados Unidos criou 147 mil empregos em junho, ante previsão de 110 mil. Além disso, o dado de abril e maio foi revisado para cima. Já a taxa de desemprego dos EUA caiu a 4,1% em junho, ante 4,2% em maio (projeção: 4,3%). O salário médio por hora aumentou 0,22%, ante projeção de 0,30% na comparação mensal e subiu 3,71% no confronto anual, ficando abaixo do esperado (3,9%).

Ainda ficam no foco a votação do pacote tributário do presidente dos EUA, Donald Trump, na Câmara dos Representantes e as negociações comerciais, que se intensificam com a proximidade do fim da trégua tarifária, previsto para o próximo dia 9.

Aqui, segue a novela do IOF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, número 2 de Fernando Haddad, se reuniram nesta quarta-feira (2) em Brasília, em uma primeira aproximação desde a derrota do governo na votação para a derrubada do aumento do IOF. Durigan ouviu de Alcolumbre que o discurso do "nós contra eles" entoado pelo governo precisa parar em nome de uma pacificação.

Na quarta, o Ibovespa fechou em baixa de 0,36%, aos 139.050,93 pontos. Às 11h17 desta quinta, subia 1,26%, aos 140.807,26 pontos, após avançar 1,49%, na máxima aos 141.116,95 pontos, vindo de mínima de abertura de 139.050,93 pontos.