PMI de serviços da zona do euro avança a 50,5 em junho e fica acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 49,7 em maio para 50,5 em junho, atingindo o maior nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de junho superou a estimativa preliminar e a projeção de analistas consultados pela FactSet, de 50 em ambos os casos.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,2 para 50,6 no mesmo período, alcançando igualmente o maior patamar em três meses e vindo também acima da estimativa inicial e do consenso da FactSet, de 50,2.