Pedidos de auxílio-desemprego caem 4 mil na semana, a 233 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 4 mil na semana passada, a 233 mil, informou nesta quinta-feira (3) o Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo do previsto por analistas ouvidos pela FactSet, de 241 mil pedidos. O total de pedidos da semana anterior foi revisado de 236 mil para 237 mil. Já o número de pedidos continuados permaneceu estável na semana encerrada em 21 de junho, a 1,964 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.