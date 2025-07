P-78 vai antecipar operação em 1 mês, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou nesta quinta-feira (3) que a plataforma P-78 vai antecipar sua operação em um mês, o que vai aumentar a produção da estatal antes do previsto. A unidade será instalada no campo de Búzios, na bacia de Santos, maior aposta da empresa por se tratar do maior reservatório de petróleo do País.

A executiva participou de forma online do anúncio de um megainvestimento no Rio de Janeiro, da ordem de R$ 33 bilhões, que vai ampliar as produções da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e do Complexo de Energias Boaventura (ex-Comperj), além da Braskem, sociedade da Petrobras com a Novonor (ex-Odebrecht).