Nippon Steel planeja levantar até US$ 5,6 bilhões para fortalecer balanço patrimonial

Nesta quinta-feira, 3, a empresa japonesa informou que assinou empréstimos a prazo subordinados comprometidos de até 500 bilhões de ienes (US$ 3,48 bilhões), para quitar os empréstimos de curto prazo contraídos para a aquisição da U.S. Steel.

A siderúrgica japonesa Nippon Steel planeja levantar até US$ 5,6 bilhões em empréstimos subordinados, como parte dos esforços para fortalecer seu balanço patrimonial após a aquisição da U.S. Steel.

A Nippon também disse que obterá novos empréstimos a prazo subordinados de 300 bilhões de ienes (US$ 2,08 bilhões) para refinanciar parte dos empréstimos existentes contraídos em 2020. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.