Estamos prontos para acordo sobre tarifas com os EUA, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) está pronta para um acordo sobre tarifas com os Estados Unidos e ressaltou que o comissário para Comércio europeu, Maros Sefcovic, está em negociações com seus homólogos, em Washington. No entanto, a líder europeia enfatizou que o bloco também está pronto para o cenário sem "um acordo satisfatório".

"Queremos uma resolução negociada, mas todos os instrumentos estão 'sobre a mesa' se não chegarmos a um acordo. Vamos defender os interesses europeus, o que buscamos é um acordo de princípio com os EUA", ponderou, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (3).