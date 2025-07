Dólar sobe com ajustes de posições antes do payroll

Nesta véspera do feriado de 4 de julho nos EUA, o dólar opera em alta moderada no mercado à vista e está rodando em torno de R$ 5,43, após fechar a quarta-feira (2) a R$ 5,4202 - menor nível desde agosto. Os investidores ajustam posições em meio à espera pelo relatório de empregos dos EUA de junho, o payroll, que deve guiar as apostas sobre o provável início do corte de juros pelo Federal Reserve, após dados divergentes do mercado de trabalho. A expectativa no mercado é de criação de 110 mil vagas (mediana), abaixo das 139 mil do mês anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na zona do euro, a equipe técnica do BCE previu corte de 25pb em junho e redução de mais 50pb até o fim de 2025, de acordo com a ata da última reunião de política monetária.

Os Estados Unidos suspenderam algumas restrições à exportação de software para design de chips para a China, de acordo com as empresas americanas Synopsys e Cadence Design e a alemã Siemens, que afirmam estar trabalhando para restaurar o acesso a produtos que foram restritos.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos países que integram a OCDE desacelerou para 4% em maio, ante 4,2% em abril, atingindo o menor nível desde junho de 2021.

No Brasil, no primeiro semestre, o Tesouro Nacional aumentou as emissões de títulos prefixados e atrelados à inflação, reforçando seu caixa, mas pagou taxas elevadas, acima do mercado secundário. Segundo o economista Sérgio Goldenstein, isso gerou maior liquidez para o fim do ano, porém com custo significativo devido às altas taxas de emissão.