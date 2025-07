CVM lança regime 'Fácil' para dar acesso ao mercado de capitais a companhias de menor porte

O texto traz dispensas e condições simplificadas para registro, oferta pública e divulgação de informações para empresas com faturamento bruto abaixo de R$ 500 milhões, as chamadas de companhias de menor porte (CMP).

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou nesta quinta-feira, 3, o FÁCIL (Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagens), com o objetivo de ampliar o acesso de empresas menores ao mercado de capitais.

O regime se apoia em duas normas, as Resoluções CVM 231 e 232, que entraram em vigor na quarta-feira, 2. Os benefícios do FÁCIL incluem a possibilidade de substituir o formulário de referência, o prospecto e a lâmina pelo "Formulário FÁCIL", apresentado anualmente ou em eventos previstos na norma.

As informações trimestrais poderão ser substituídas por semestrais, com o Formulário de Informações Semestrais (ISEM), e as assembleias poderão ser realizadas com dispensa das regras de votação a distância. Além disso, as empresas não precisam apresentar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade previsto na Resolução CVM 193.

O novo regime permite ainda obter o cancelamento de registro mediante Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) com quórum de sucesso equivalente à metade das ações em circulação, em substituição aos atuais dois terços.

Para as ofertas públicas no âmbito do FÁCIL, as companhias registradas na CVM e classificadas como CMP vão poder proceder de quatro maneiras.