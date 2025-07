Criptomoedas: bitcoin opera em alta, de olho em investimentos institucionais, tarifas e payroll

O bitcoin operou em alta nesta quinta, 3, ainda que o movimento tenha sido limitado ao longo da sessão, após o ativo atingir sua máxima em três semanas. O otimismo com as negociações comerciais americanas impulsionou o apetite por risco, no entanto, a publicação do payroll dos Estados Unidos em junho sugeriu uma manutenção do juros pelo Federal Reserve (Fed) nas próximas reuniões, limitando perspectivas de cortes em algum dos próximos encontros. No mercado cripto, avanços institucionais chamaram a atenção de investidores nesta quinta-feira, véspera do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, que manterá os mercados fechados.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 0,12%, a US$ 109.678,76, e o ethereum avançava 0,26%, a US$ 2.586,99 de acordo com cotações da Binance.