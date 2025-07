Cinco republicanos votam contra projeto de Trump, e aprovação fica por um fio

Os líderes republicanos enfrentaram mais um obstáculo no final da noite da quarta-feira, 2, após cinco membros do partido votarem contra um procedimento para dar continuidade à análise do mérito do pacote fiscal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse à Fox News que talvez mantivesse a votação "em aberto por um tempo", enquanto líderes tentam persuadir os colegas a mudar os votos. Johnson precisará virar o voto de pelo menos um dos cinco republicanos resistentes para avançar na apreciação do projeto.