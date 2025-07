Brics Brasil: País elevou debate em transição energética após assumir G20, diz assessora do MME

A assessora especial do Ministro de Minas e Energia (MME) e presidente da Plataforma de Cooperação em Pesquisa Energética do Brics, Mariana Espécie, disse nesta quinta-feira (3) que, até a chegada do Brasil à Presidência do G20, a discussão sobre transição energética estava atrelada a processos industriais.

"Quando assumimos a Presidência do G20, a nossa preocupação, em 2024, para a área de energia era tentar diversificar as perspectivas", afirmou, citando o conceito de "transição energética justa".