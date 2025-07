Brics Brasil: Data centers serão responsáveis por 10% do consumo global de energia, diz Elea

A Elea é uma plataforma de infraestrutura digital sustentável e está criando, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma "cidade de data centers" na região do Parque Olímpico da cidade.

De acordo com a executiva, mais da metade do conjunto de dados do Brasil é processado na Virgínia, nos Estados Unidos, porque o Brasil não tem competitividade no segmento.

"O conjunto das tarifas de importação de equipamento de TI chega perto de 60% e ainda não temos capacidade nacional de desenvolver os equipamentos", afirmou.

Por isso, está em debate no setor a atração de investimentos estrangeiros para que empresas usufruam de matriz energética ao mesmo tempo em que geram benefícios locais.

A executiva frisou que está pronta, no Ministério da Casa Civil, a Medida Provisória dos data centers, que vai desonerar o segmento, zerando os tributos federais sobre investimentos. De acordo ela, para receber os benefícios, os data centers terão de ser 100% sustentáveis e terão de reservar 10% da capacidade de processamento para cargas nacionais a fim de desenvolver um ecossistema de inovação.