Banco do Brasil anuncia adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, da CGU

"Em uma sociedade que exige cada vez mais a ética, a responsabilidade e a transparência, fortalecer práticas de integridade é essencial, é o que sustenta a confiança da sociedade nas instituições", diz em nota o diretor de Controles Internos e Compliance do BB, Rafael Giovanella.

O Banco do Brasil (BB) oficializou nesta quinta-feira (3) a sua adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que estimula a cultura de integridade, ética e responsabilidade nas práticas empresariais brasileiras.

A ação da CGU é norteada por diretrizes como o mapeamento periódico de riscos e a implementação de políticas para vedação de atos de corrupção e fraudes, promoção de políticas de inclusão e garantia de transparência e preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

O BB afirma, na nota, que práticas de integridade fazem parte da sua cultura organizacional e são implementadas por meio de políticas e procedimentos voltados à ética, conformidade, transparência, direitos humanos, diversidade, inclusão e sustentabilidade.

"Entre as ações adotadas estão treinamentos periódicos para colaboradores, auditorias internas e externas, e a disponibilização de canal de denúncias seguro e confidencial. Essas iniciativas visam fortalecer a confiança da sociedade nas instituições financeiras, apoiadas pelo compromisso do BB com o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial", diz o banco.