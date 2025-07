Vale reduz projeção de produção de pelotas em 2025 para faixa de 31 a 35 milhões/t

A Vale reduziu suas estimativas de produção de pelotas para este ano. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia espera produzir este ano entre 31 milhões a 35 milhões de toneladas do produto, ante expectativa de 38 milhões a 42 milhões. A medida, de acordo com a mineradora, foi tomada em função das atuais condições de mercado de pelotas, 'enquanto todas as demais estimativas da Vale permanecem inalteradas."

A companhia anunciou, ainda, que decidiu antecipar manutenções preventivas da usina de pelotização de São Luís2 (MA) ao longo do terceiro trimestre de 2025, paralisando a produção no período. "O pellet feed, que seria utilizado como insumo das pelotizadoras, será direcionado às vendas de finos de minério de ferro, otimizando a geração de valor do portfólio de produtos', informou a companhia.