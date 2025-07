Trump diz que EUA fecharam acordo comercial com Vietnã, sem fornecer mais detalhes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o país fechou acordo comercial com o Vietnã, em uma curta publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 2. O republicano acrescentou que revelará mais detalhes em breve. Autoridades americanas já vinham sinalizando expectativas por uma série de acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho para o estabelecimento das tarifas recíprocas. Ontem, Trump voltou a dizer que o país está perto de um entendimento com a Índia, mas disse "duvidar" de que será possível costurar um pacto com o Japão.