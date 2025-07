'Precisamos de tempo para essa série de dados evoluir para onde queremos', diz diretor do BC

A afirmação do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de que a taxa Selic deve se manter em nível restritivo por um "período bastante prolongado" é justificada pela necessidade de um tempo maior para que o Banco Central veja os indicadores econômicos caminharem em direção aos níveis desejados, segundo o diretor de Política Monetária do BC, Nilton David. O diretor do BC enfatiza que o comitê não reage a apenas um dado, mas a uma série de indicadores ao longo do tempo.

"Por ora, há sinais razoavelmente claros de que a política monetária está funcionando e que a economia está, de certa forma, voltando para o ritmo mais dentro do potencial. Hoje a nossa percepção e a do mercado como um todo é que existe um hiato positivo, ou seja, que o Brasil hoje está no nível acima de seu potencial", disse, na 17ª Brazil Equity Conference, evento do Citi em São Paulo.