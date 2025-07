Plano Safra 2025/26 não responde à altura do setor e ficou abaixo da inflação, critica CNA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criticou o montante de recursos do Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial e familiar apresentados pelo governo federal. "O Plano Safra 2025/26 não responde à altura da importância estratégica do setor. Os valores anunciados ficaram bem abaixo até mesmo da inflação, em que pese nominalmente serem valores maiores. Quando corrigidos pela inflação ficaram menores", observou o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi, em vídeo enviado à imprensa.

O Plano Safra 2025/26 vai oferecer na temporada um total de R$ 594,4 bilhões em financiamentos para pequenos, médios e grandes produtores, 1,7% a mais do que a oferta de crédito na temporada anterior 2024/25, de R$ 584,5 bilhões. Do montante total, R$ 516,2 bilhões serão ofertados para a agricultura empresarial, incluindo recursos de Cédulas de Produto Rural (CPRs), enquanto outros R$ 78,2 bilhões foram direcionados para a agricultura familiar.