Ibovespa sustenta linha de 139 mil pelo 2º dia, mas cede 0,36%, com bancos

Neste meio de semana, o índice da B3 oscilou dos 138.383,54 até os 140.048,83 pontos, na máxima do dia, saindo de abertura aos 139.585,96 pontos. No fechamento, mostrava perda de 0,36%, aos 139.050,93 pontos, com giro a R$ 24,3 bilhões. Nas duas primeiras sessões de julho, acumula leve ganho de 0,14% e, na semana, avança 1,60%. No ano, sobe 15,60%.

Na sessão, o ajuste negativo ocorreu a despeito de alta que chegou a superar 4% na principal ação da carteira, Vale ON (+3,64% no fechamento), e de avanço em Petrobras (ON +2,10%, PN +1,78%), em quarta-feira de ganhos em torno de 3% para o Brent e o WTI. Entre os grandes bancos, as perdas foram a 3,00% (Santander Unit), à exceção de leve alta em BB ON (+0,37%) - um ajuste no segmento em geral associado à realização de lucros recentes.

Na ponta ganhadora, além de Vale, destaque também para outros nomes associados ao setor metálico, como CSN (+6,13%), Usiminas (+5,37%), Bradespar (+3,71%) Metalúrgica Gerdau (+3,25%) e Gerdau (+3,12%). No lado oposto, Assaí (-7,52%), Magazine Luiza (-6,59%), Smart Fit (-6,06%) e Localiza (-5,76%). Dando suporte ao desempenho do setor metálico, o mais negociado contrato futuro do minério de ferro em Dalian, China, fechou hoje acima da linha psicológica de US$ 100 por tonelada pela primeira vez desde 22 de maio.

"Bolsa brasileira vem de uma sequência positiva e tem preservado ganhos, em patamar alto, com os mercados americanos em máximas, também. Cenário para Brasil tende a ser um pouco mais de cautela, com os gestores precisando repensar um pouco os portfólios. Já houve leva relevante de fluxo externo, com o estrangeiro tendo sido o principal comprador na Bolsa brasileira no ano, e o local ainda pouco alocado em função da taxa da NTN-B, que tem caído - e pode dar, assim, fluxo adicional para Bolsa", diz Felipe Moura, analista da Finacap.

Ele prevê intervalo lateralizado para o Ibovespa até que um direcional venha a se impor. "Conjecturas sobre as eleições, aos poucos, vão ganhar mais relevância, especialmente com relação ao que pode trazer de perspectiva para o fiscal."