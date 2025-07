Empapel: expedição de papelão ondulado atinge 360,61 mil toneladas em maio, recorde para o mês

"Este é maior volume expedido no setor para o mês de maio desde o início da série em janeiro de 2005, alcançando pela primeira vez o patamar de 360 mil toneladas", informa a entidade.

A expedição de papelão ondulado em maio atingiu o seu recorde para o mês, segundo dados da Associação Brasileira de Embalagem de Papel (Empapel). Segundo relatório, em maio o volume expedido de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou de 360,61 mil toneladas no mês.

Por dia útil, o volume de expedição foi de 13,87 mil toneladas, uma queda de 2,3% na comparação interanual, em que maio de 2025 registrou um dia útil a mais do que em 2024 (26x25 dias úteis).

Com isso, o Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) subiu 1,6% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 160,6 pontos (2005=100).

Segundo a Empapel, nos dados livres de influência sazonal, o Boletim Mensal de maio registrou queda de 0,2% no IBPO, para 157,6 pontos, equivalentes a 353,12 mil toneladas. Na mesma métrica, a expedição por dia útil foi de 13,58 mil, um recuo de 7,9% na comparação com o mês anterior.