Criptomoedas: bitcoin avança, observando perspectivas para acordos comerciais com Trump

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 3,63%, a US$ 109.466,73, e o ethereum avançava 6,86%, a US$ 2.577,26 de acordo com cotações da Binance.

O bitcoin operou em alta nesta terça, 2, impulsionado por um apetite de risco nos mercados desencadeado pelas negociações comerciais dos Estados Unidos. O anúncio de um acordo com o Vietnã e as perspectivas de que novos acertos possam ser concluídos antes do prazo de 9 de julho deram fôlego a ativos de risco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Capital Economics alerta que, com o fim da trégua comercial do governo Trump marcada para 9 de julho, há risco de que "tarifas enormes" entrem em vigor para países que não firmaram acordos com os Estados Unidos. "Suspeitamos que novas concessões de última hora serão feitas para permitir extensões para a maioria dos países", diz o relatório. "Mas alguns dos 'piores infratores' podem ser alvo de medidas punitivas."

O bitcoin avança, mas continua sendo negociado dentro de uma faixa relativamente estreita, na ausência de novos catalisadores que movam a criptomoeda de forma significativa. A incerteza sobre a política comercial dos EUA mantém os investidores cautelosos em relação a ativos de risco, já que a suspensão das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump deve terminar em 9 de julho. Trump disse na terça-feira que não tem planos de estender a suspensão. No entanto, há esperanças de que ele ainda possa estender o prazo das tarifas, dado seu histórico de ameaças iniciais e, por fim, recuos, afirma Patrick Munnelly, do Tickmill Group.

O bitcoin provavelmente atingirá novas máximas históricas no segundo semestre deste ano, com o aumento dos fluxos de fundos negociados em bolsa (ETFs) e das compras de títulos corporativos, afirma Geoff Kendrick, do Standard Chartered. Esses fluxos totalizaram US$ 245.000 no segundo trimestre e podem ultrapassar esse nível no terceiro e quarto trimestres, afirma ele. O bitcoin também subiria se o presidente Trump anunciasse a substituição do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, com antecedência, pois isso poderia levar os mercados a precificar mais cortes nas taxas de juros mais cedo. A potencial aprovação do projeto de lei das stablecoins nos EUA também daria suporte ao bitcoin.