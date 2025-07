Bunge conclui fusão de US$ 8 bilhões com a Viterra

A Bunge concluiu sua fusão de US$ 8 bilhões com a Viterra, após uma espera de dois anos, marcando a criação de uma nova gigante na comercialização e no processamento de grãos. O acordo ajuda a combinar as enormes operações de processamento de soja e comercialização de grãos da Bunge na América do Sul com as instalações de compra e transporte de grãos da Viterra na América do Norte.

Com a transação, a Bunge se posicionará ao lado de seus maiores rivais, ADM e Cargill, em termos de tamanho, com cerca de US$ 100 bilhões em receita anual combinada. A proposta de fusão foi aprovada por órgãos regulatórios do Canadá e da China neste ano. "Hoje é um momento marcante para nossa empresa e para nossa equipe global", disse o CEO da Bunge, Greg Heckman, em comunicado.