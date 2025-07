Brics terá reunião de Conselho Popular no Rio de Janeiro

A primeira reunião do Conselho Popular do Brics ( grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico) acontecerá nos próximos dias 4 e 5 de julho no Rio de Janeiro.

Segundo os organizadores, o objetivo da reunião é destacar a importância da participação popular no grupo e dar visibilidade ao Conselho como espaço de construção de propostas alternativas.

O evento terá como sede o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Haverá sessão pública, com a participação de conselheiros. Está previsto para o fim do encontro a publicação do documento que sintetizará os encaminhamentos feitos pelo Conselho para os líderes do Brics.

Com o nome oficial de Conselho Civil do Brics, o evento foi criado a partir das discussões do Fórum Civil de julho de 2024, em Kazan, na Rússia, e teve o endosso de todos os líderes do bloco. Cada país membro teve de formar os respectivos conselhos nacionais.



Em 2025, foram criados sete grupos de trabalho (GTs), divididos por temas: saúde, educação, ecologia, cultura, finanças, segurança e institucionalidade. Todos os temas são prioridades eleitas pela presidência brasileira do Brics para este ano.